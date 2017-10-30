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Проект 100 лет после революции

Oct 30, 2017 — 10:33
— Update: 11:00

Проект 100 лет после революции

Oct 30, 2017 — 10:33
— Update: 11:00
MT

7 ноября Россия отмечает столетие Октябрьской революции, когда большевики захватили власть.

The Moscow Times отмечает этот поворотный момент в истории страны запуском проекта о жизни в России сегодня, спустя 100 лет.

Мы приглашаем читателей по всей стране запечатлеть один день из жизни на фотографиях, в виде скетча или рассказа.

Самые интересные фотографии и тексты будут опубликованы в The Moscow Times и в специальной документальной книге.


Правила просты:

- Это общероссийский проект. Вы можете быть в любом месте России, чтобы принять участие. Все, что мы просим, использовать свое воображение и проявить творческий подход.

- Крайне важно, чтобы ваше фото, рисунок или рассказ были созданы 7 ноября (по местному времени), будь-то утром, днем или ночью.


Как подать свою работу:

- Отправьте нам письмо по электронной почте general@themoscowtimes.com с темой «100 лет после революции» до 8 ноября и укажите свое имя, возраст, место, где была сделана фотография, и имена людей на рисунке / фотографии.

 - Выложите работу в социальных сетях, используя хэштег #100YearsToday. Не забудьте указать свое авторство, чтобы мы смогли связаться с вами для получения дополнительной информации!

- Мы принимаем только одно заявление на человека.


Вот несколько советов:

-То, что вы сделаете, станет документом, записью на будущее;

- Мы ждем вашу лучшую фотографию дома, на работе или, что еще лучше, на улице. Постарайтесь заранее спланировать, что вы будете отправлять. Подумайте о том, что было бы интересно узнать и увидеть о жизни в России другим людям, в том числе из других стран.

- Ваши фотографии будут более интересными, если они покажут действие и будут динамичными. Это может быть что угодно: ваша тетя завтракает, бабушка продает соленья, кто-то читает в метро - чувствуйте себя свободными!

- Мы ищем разнообразие. Если у вас есть знакомые или родственники, которые живут в более отдаленных местах, расскажите им о проекте. Вы знаете фермера или рыбака? Кого-то, кто живет в деревне или маленьком городке? Поделитесь с ними проектом.

- Свою работу могут представить участники до 18 лет. Если вам меньше 18 лет, сообщите нам, когда будете отправлять свою фотографию.

- Мы не принимаем работы с изображением выстрелов, оружия, военных действий, насилия.

- Никаких фильтров в Instagram! Но не бойтесь сделать свою фотографию черно-белой, чтобы создать больше атмосферы.

Для английской версии, нажмите здесь.

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